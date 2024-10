Am kommenden Mittwoch legt Airbus seine Auslieferungszahlen für September vor. Insider wollen vorab erfahren haben, wieviel Flugzeuge der Weltmarktführer bei Passagier-Fliegern ausgeliefert hat. Daraus ergibt sich, dass eine Erreichung der von Airbus selbst gesteckten Ziele in den verbleibenden drei Monaten schwierig werden könnte. Wie die Presseagentur Reuters erfahren haben will, hat Airbus im September 50 Flugzeuge ausgeliefert. Das sind neun Prozent weniger als im September vor einem Jahr, als ...

