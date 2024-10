© Foto: Unsplash



Tech-Titan Broadcom hat den E-Autobauer von CEO Elon Musk aus den hochgelobten Magnificent Seven verdrängt. Kann der Chiphersteller den Vorsprung halten?Die Magnificent Seven, die Anfang 2023 als eine Gruppe von Aktien konzipiert wurden, sind die nach Marktkapitalisierung wertvollsten Technologieunternehmen der USA. In absteigender Reihenfolge sind dies Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla (aktuelle Marktkapitalisierung: 799 Milliarden US-Dollar). Die Marktkapitalisierung von Broadcom hat Tesla im Frühjahr überholt und lag den größten Teil des Jahres vor dem Elektroautohersteller. Die Marktkapitalisierung von Broadcom liegt derzeit bei 825 Milliarden US-Dollar. Die …