New York - Die wichtigsten Börsenindizes in den USA haben zum Wochenstart einen Teil ihrer Gewinne vom Freitag abgegeben. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial verlor am Montag im frühen Handel 0,22 Prozent auf 42.262 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,34 Prozent auf 5.732 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 0,56 Prozent auf 19.924 Punkte einbüsste. Am Freitag hatte der starke Arbeitsmarktbericht für den Monat ...

