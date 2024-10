Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA05591K7033 BMEX Gold Inc. 07.10.2024 CA7792911033 Route 109 Resources Inc. 08.10.2024 Tausch 1:1

CA00249W1005 A2Z Cust2Mate Solutions Corp. 07.10.2024 CA0022051027 A2Z Cust2Mate Solutions Corp. 08.10.2024 Tausch 2,5:1

