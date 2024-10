Der Aufsichtsrat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA schlägt in Vorbereitung der Hauptversammlung am 25. November 2024 vor, Veränderungen in seiner Zusammensetzung vorzunehmen. Herr Christian Kullmann (seit 23. Mai 2007 Mitglied im Aufsichtsrat und seit dem 25. September 2021 Vorsitzender des Aufsichtsrates) sowie Herr Bodo Löttgen (Mitglied im Aufsichtsrat seit 25. November 2019) haben sich entschieden, zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 25. November 2024 - mit dem turnusgemäßen Ende der jeweiligen Amtsdauer ihrer Bestellung - aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden ...

