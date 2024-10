Die SAP SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang und notierte bei 200,20 EUR, was einem Minus von 0,2 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich äußerst robust. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 208,65 EUR, das Anfang Oktober erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs nur knapp 4 Prozent darunter. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 121,10 EUR, das im Oktober des Vorjahres verzeichnet wurde.

Analysten optimistisch für SAP

Experten sehen weiteres Potenzial für die SAP-Aktie und geben ein durchschnittliches Kursziel von 215,00 EUR an. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,46 EUR. Die Dividendenausschüttung wird voraussichtlich bei 2,15 EUR liegen, was eine leichte Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Mit Spannung wird die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 21. Oktober erwartet, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben werden.

