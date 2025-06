EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Nynomic AG: Tochtergesellschaft LemnaTec GmbH sichert sich zukunftsrelevante Geschäftsbereiche der SpexAI GmbH via Asset Deal / KI-Technologie für die präzise Analyse pflanzlicher Wirkstoffe



11.06.2025 / 12:07 CET/CEST

Nynomic AG: Tochtergesellschaft LemnaTec GmbH sichert sich zukunftsrelevante Geschäftsbereiche der SpexAI GmbH via Asset Deal / KI-Technologie für die präzise Analyse pflanzlicher Wirkstoffe Wedel (Holst.), 11.06.2025 Die LemnaTec GmbH, eine Tochtergesellschaft der Nynomic AG, hat einen Kaufvertrag zur Übernahme wesentlicher Betriebsteile der SpexAI GmbH geschlossen. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Dresdner Tech-Unternehmen SpexAI hat seit seiner Gründung eine KI-gestützte Bildgebungstechnologie und dazu optimierte multispektrale Sensoren zur präzisen, datenbasierten Überwachung von Pflanzen in Echtzeit entwickelt und mit ersten Pilotkunden erfolgreich validiert. Besonders im wachsenden Markt der legalisierten Cannabisproduktion hat diese hochinnovative Schlüsseltechnologie bereits nachgewiesen einen wesentlichen Einsatzzweck. Durch die berührungslose Bestimmung von THC- und CBD-Werten während des Pflanzenwachstums sowie die frühzeitige Erkennung von Nährstoffmängeln, Krankheiten und Schädlingen unterstützt die SpexAI-Lösung Produzenten dabei, Qualität und Effizienz im Cannabisanbau nachhaltig zu steigern. Diese Übernahme passt hervorragend in das Portfolio der LemnaTec GmbH und setzt den bereits eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fort. Durch die Integration neuer Kompetenzen entstehen wertvolle Synergien, die nicht nur die Innovationskraft von LemnaTec stärken, sondern auch die nachhaltige Weiterentwicklung der Nynomic Unternehmensgruppe fördern. Die Investition in zukunftsweisende Geschäftsfelder unterstreicht das strategische Ziel des Nynomic Konzerns, technologische Spitzenpositionen auszubauen und visionäre Lösungen in einem dynamischen Marktumfeld voranzutreiben. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 580 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

Tel.: + 49 40 822 186 380

info@fischer-relations.de



