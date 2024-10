Es war ein langes Tauziehen, bis es in der vergangenen Woche endlich ein offizielles Übernahmeangebot für den DAX-Konzern Covestro durch das arabische Ölunternehmen Adnoc gegeben hat. Nun wurde bekannt, dass der Staatskonzern sich bereits einen beträchtlichen Anteil am deutschen Chemieunternehmen gesichert hat.Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat sich mittlerweile 8,5 Prozent an Covestro gesichert. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervor. In der vergangenen ...

