Die Zalando-Aktie zeigte sich am Freitag im XETRA-Handel weitgehend stabil und notierte bei 29,13 Euro. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf, mit einem Höchstwert von 29,34 Euro und einem Tiefstwert von 28,78 Euro, blieb der Kurs in einem engen Bereich. Das Handelsvolumen belief sich auf 230.235 Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet.

Langfristige Perspektiven

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 30,13 Euro, das am 27. September 2024 erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs nur geringfügig darunter. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,29 Euro aus. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider: Im zweiten Quartal 2024 konnte Zalando einen Gewinn je Aktie von 0,37 Euro verzeichnen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,947 Euro je Aktie.

