Die Freenet AG verzeichnet eine stabile Kursentwicklung trotz interner Umstrukturierungen. Am Montag stieg die Aktie im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,68 EUR, was auf ein anhaltendes Vertrauen der Investoren hindeutet. Bemerkenswert ist, dass sich der Kurs nur 2,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,42 EUR bewegt, welches am 24. April 2024 erreicht wurde.

Positive Prognosen und Dividendenaussichten

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,84 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel wird von Experten bei 31,34 EUR angesetzt, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 2,24 EUR, was die positive Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung unterstreicht.

