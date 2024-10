Die Fresenius SE-Aktie zeigt sich volatil im aktuellen Börsengeschehen. Am jüngsten Handelstag verzeichnete das Papier leichte Verluste und notierte bei 33,85 EUR. Trotz dieser Schwankungen liegt das Kursziel der Analysten im Durchschnitt bei 38,84 EUR, was auf ein Wachstumspotenzial hindeutet. Die Aktie bewegt sich derzeit zwischen ihrem 52-Wochen-Hoch von 35,03 EUR und dem Tief von 23,93 EUR. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,873 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen offenbarten Herausforderungen für Fresenius SE. Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 0,66 EUR je Aktie, verglichen mit einem Gewinn im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging um 47,29 Prozent auf 5,46 Milliarden EUR zurück. Dennoch blicken Analysten optimistisch in die Zukunft und erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie. Das Management betont die Präferenz für organisches Wachstum, was bei Anlegern auf positive Resonanz stößt.

