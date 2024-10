Die Amazon-Aktie geriet am Montag unter Druck, nachdem Wells Fargo ihre Einschätzung von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft hatte. Als Hauptgründe für diese Entscheidung nannte die Investmentbank mehrere Faktoren, die das Wachstumspotenzial des E-Commerce-Giganten einschränken könnten. Dazu zählen die hohen Investitionen in das Projekt Kuiper, möglicher Druck auf die Gebühren für Fulfillment by Amazon (FBA) sowie eine erwartete Verlangsamung des Wachstums im Werbegeschäft. Wells Fargo warnte zudem vor einer begrenzten Margenexpansion in der ersten Hälfte des Jahres 2025 und senkte das Kursziel für die Amazon-Aktie von 225 auf 183 US-Dollar.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Infolge der Herabstufung verzeichnete die Amazon-Aktie an der NASDAQ einen Rückgang von 3,06 Prozent und schloss bei 180,80 US-Dollar. Die Analysten von Wells Fargo gehen davon aus, dass das operative Ergebnis des Unternehmens voraussichtlich unter den Erwartungen bleiben wird, obwohl für das vierte Quartal ein Umsatzanstieg auf 181 bis 188 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird.

Amazon Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...