Wells Fargo hat die Amazon-Aktie wegen sinkender Wachstumserwartungen und der Konkurrenz durch Walmart herabgestuft.Wells-Fargo-Analyst Ken Gawrelski hat die Amazon-Aktie von "Übergewichtet" auf "Gleichgewichtet" herabgestuft und das Kursziel um knapp 19 Prozent von 225 US-Dollar auf 183 US-Dollar gesenkt. Gawrelski merkte an, dass das durchweg über den Erwartungen liegende Wachstum des E-Commerce-Riesen dazu geführt habe, dass Analysten die Gewinnschätzungen seit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres wiederholt positiv revidiert haben. In Zukunft könnte dies jedoch nicht mehr der Fall sein. Im Juni 2023 "sahen wir Amazon an der Schwelle zu signifikanten positiven Wendungen in beiden …