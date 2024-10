Die Zahlen zum dritten Quartal 2024 von Bayer, die am 12. November vorgelegt werden sollen, werfen bereits ihre Schatten voraus. Rund fünf Wochen vor der Vorlage der jüngsten Ergebnisse dämpfen zwei Analysten von der Deutschen Bank und von Morgan Stanley etwas die Markterwartungen an das DAX-Unternehmen mit Sitz in Leverkusen.Aktuell rechnen die Experten mit einem Q3-Umsatz in Höhe von 10,2 Milliarden Euro und einem bereinigten Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 Euro. Das EBITDA soll sich bei 1,40 ...

