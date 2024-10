EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Nynomic AG: Anpassung der Jahresprognose 2024 aufgrund von Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2025 / Mittelfristziele und Wachstumspläne unverändert



08.10.2024 / 08:45 CET/CEST

Nynomic AG: Anpassung der Jahresprognose 2024 aufgrund von Umsatzverschiebungen in das Geschäftsjahr 2025 / Mittelfristziele und Wachstumspläne unverändert

Wedel (Holst.), 08.10.2024 Die Nynomic AG hat heute ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 aufgrund von aktuellen Umsatzverschiebungen angepasst. Die zuletzt antizipierten Erwartungen beim Umsatz bis zum Jahresende können aufgrund bislang ausbleibender bzw. verzögerter Auftragseingänge und Abrufe seitens der Kunden der Nynomic Gruppe nicht mehr vollständig erreicht werden. Die im gesamten Jahresverlauf sichtbare allgemeine Zurückhaltung der Kunden in der Verbindlichkeit für die kurz- und mittelfristige Planung der Produktabrufe und neuer langfristiger Bestellungen hellte sich entgegen früheren Aussagen der Kunden zum Jahresende nicht deutlich auf. Im Resultat können mit einigen Kunden, diversifiziert in allen Segmenten und Regionen, die geplanten Umsätze für das Geschäftsjahr 2024 nicht mehr im erwarteten Umfang realisiert werden. Die Umsätze aus den einerseits verzögerten Produktabrufen, aber teilweise auch budgetbezogenen Projektverschiebungen, werden sich größtenteils in das Geschäftsjahr 2025 verschieben. Die Nynomic Gruppe hat keine wesentlichen Stornierungen von Aufträgen oder Laufzeitverlängerungen von langfristigen Rahmenverträgen erhalten, dementsprechend ist der Auftragsbestand weiterhin valide und wird sich zum Stichtag 31. Dezember 2024 voraussichtlich weiter erhöhen. Die Nachfrage nach den Technologien und Produkten der Nynomic Gruppe ist unverändert hoch. Sämtliche Entwicklungsprojekte, sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Kunden, werden weiterhin mit hoher Priorität vorangetrieben und verlaufen planmäßig. Im Bereich Green Tech spüren die Kunden der Nynomic Gruppe teilweise die aktuelle Zurückhaltung der Endkunden, sowohl bei der Beschaffung der hochwertigen Fahrzeuge und Anlagen als auch im Direktvertrieb in den vielfältigen Anwendungen und Applikationen. Die aktuelle Kaufzurückhaltung wird sich bei einzelnen Produkten bis zum Jahresende 2024 voraussichtlich nicht vollumfänglich und wie erwartet erholen. Im Segment Life Science haben sich die antizipierten und geplanten Umsatzrückgänge in 2024 bei einigen wichtigen Bestandskunden weitgehend bestätigt. Gleichzeitig wächst die Kunden- und Projektbasis, insbesondere in der Medizintechnik und bei den Pharma-Anwendungen kontinuierlich und befindet sich im geplanten Hochlauf. Diese Projekte werden ab 2025 ihre volle Dynamik entfalten und in den Folgejahren wesentliche Umsatzbeiträge liefern. Das Segment Clean Tech reflektiert die Summe aus den Industrieanwendungen der Nynomic Gruppe und ist entsprechend heterogen in der Marktlage. Ein wesentlicher Teil sind alle Anwendungen im Bereich Halbleiter. Kunden für klassische Silizium-basierte Anwendungen spüren die Veränderungen im Bereich KI und Memory und die damit verbundenen Zeitverschiebungen bei Neuprojekten sowie Nach- und Aufrüstungen von Bestandsanlagen. Die prognostizierte deutliche Nachfragesteigerung zum Ende des Kalenderjahres ist bisher nur teilweise eingetreten. Die Nachfrage im Bereich der Anwendungen für die Compound-Halbleiter befindet sich in 2024 weiter auf dem geplanten Niveau. Neue Projekte und die erfolgte Markteinführung neuer Produkte in 2024 werden jedoch erst in 2025 und den Folgejahren entsprechende wesentliche Umsatzbeiträge leisten können. In allen anderen industriellen Anwendungen ist die Nachfrage nach wie vor hoch und liegt insgesamt nur leicht unter dem für 2024 geplanten Niveau. Insbesondere hier zeigt sich die Stärke der breiten Aufstellung der Technologien und Produkte der Nynomic Gruppe. Den Umsatzverschiebungen Rechnung tragend, erwarten die Vorstände der Gesellschaft, Maik Müller und Fabian Peters, nunmehr für das Geschäftsjahr 2024 einen moderaten Umsatzrückgang im Vergleich zum Rekordjahr 2023 (Mio. EUR 118,0) mit einem Konzernumsatz zwischen Mio. EUR 100,0 und 110,0 (vorher: Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich) sowie eine EBIT-Marge von rund 7-9% (vorher: leichte EBIT-Margenausweitung). Die angepasste Jahresprognose hat keine Auswirkungen auf die weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie der Nynomic Gruppe. Das bewährte Geschäftsmodell von Nynomic bleibt voll intakt und bildet weiterhin eine starke Basis für die Zukunft. Für 2025 erwartet das Unternehmen deutliche Nachholeffekte, was zu einem positiven Wachstumsschub führen dürfte. Folglich werden insbesondere die mittelfristigen Ziele der Nynomic Gruppe trotz der aktuellen Herausforderungen unverändert bestätigt. Neben organischem Wachstum bleibt auch anorganisches Wachstum ein zentraler Bestandteil der Gesamtstrategie. Die solide Finanzstruktur der Gesellschaft ermöglicht hierbei weiterhin ein hohes Maß an Flexibilität. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 550 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de



