Samsung Electronics entschuldigt sich für den geringen Quartalsgewinn. Die Halbleitersparte kämpft mit technischen Problemen, was den Rückstand zu den Konkurrenten nur noch ausweitet. Umsatzwarnung aus der Schweiz. Die VAT Group bleibt am unteren Ende der Prognose nach technischen Problemen im 3. Quartal. Rekordtag in China. Die Wiedereröffnung des Aktienhandels nach dem Ende der Goldenen Woche führt zu einem Rekordvolumen an den Börsen Schanghai und Shenzhen.Der Aktienhandel in Asien ist am Dienstag in China und den Rest geteilt. Genauer gesagt ...

