Nach Darstellung von SMC-Research liegt Pyrum in der Entwicklung etwas unter Plan, verzeichnet aber große Fortschritte in mehreren Bereichen. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen sind die Wachstumschancen des Unternehmens ausgesprochen gut, weshalb die Aktie ein hohes Kurspotenzial biete.

Pyrum liege laut SMC-Research in der Geschäftsentwicklung etwas unter Plan, was auf Verzögerungen in verschiedenen Bereichen zurückzuführen sei. So sei die Produktion durch Personalengpässe und Reklamationen bei neuen Anlagenkomponenten temporär gebremst worden, außerdem erreiche die rCB-Pelletherstellung immer noch nicht das gewünschte Volumen. Zudem dauern die Vorbereitungen für Projekte mit Dritten länger als geplant, so dass Einnahmen aus Consulting-Verträgen noch nicht habe vereinnahmt werden können.

Damit gehe es langsamer voran als erhofft, dennoch gebe es große Fortschritte. Ab dem vierten Quartal dürften alle drei Produktionslinien plangemäß laufen, und die beiden neuen Linien sollen im Q1/25 auf ihre volle Nennleistung hochfahren, so die Analysten. Auch die Pelletproduktion dürfte ab jetzt deutlich steigen und spätestens Ende nächsten Jahres die anvisierte Größenordnung erreichen. Zugleich werde an dem Ausbau der Kapazitäten gearbeitet: Während der Baubeginn beim nächsten eigenen Werk in Perl-Besch schon Ende des Jahres erfolgen solle, stehen bei zwei Projekten mit Partnern in den nächsten Monaten die finalen Investitionsentscheidungen an.

Auch absatzseitig habe die Gesellschaft einen wichtigen Meilenstein erreicht. Nachdem BASF als Abnehmer für das erzeugte Thermolyseöl bereitstehe - auch für ein Vielfaches dessen, was Pyrum bislang produzieren könne -, sei im Juli ein Abnahmevertrag mit dem Reifenproduzent Continental abgeschlossen worden, der die rCB-Produktion von mindestens zwei Werken beziehen wolle.

Damit gebe es für alle wesentlichen Erzeugnisse Abnehmer zu attraktiven Konditionen, was die anstehenden Finanzierungsmaßnahmen für das weitere Wachstum erleichtern sollte. Das Unternehmen befinde sich dabei nach eigener Aussage in fortgeschrittenen Gesprächen.

Sobald die Finanzierung geklärt sei, sollte sich der Blick am Aktienmarkt stärker auf die Wachstumschancen der Gesellschaft richten, die die Analysten als ausgesprochen gut einstufen. Nach einer Überarbeitung ihres Modells sehen sie den fairen Wert bei 58,00 Euro je Aktie (bislang: 59,60 Euro je Aktie) und damit weit über dem aktuellen Kurs. Auf dieser Basis bekräftigen sie ihr Urteil "Speculative Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 8.10.2024 um 8:45 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.10.2024 um 6:50 Uhr fertiggestellt und am 08.10.2024 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/10/2024-10-08-SMC-Update-Pyrum_frei.pdf

