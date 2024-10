Unterföhring (ots) -Starker Start in die neue Staffel: "Promi Big Brother" erzielt mit der Auftaktsendung in SAT.1 am Montagabend zur Prime Time sehr gute 9,7 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt verfolgen 4,31 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) die ersten Geschichten der Bewohner, den Einzug von Reality-Ikone Elena Miras und das erste Aufeinandertreffen mit Ex-Freund Mike Heiter und seiner aktuellen Freundin Leyla Lahouar im Container.Auch in der jüngeren Zielgruppe (14-49 J.) überzeugt der Start von "Promi Big Brother" mit souveränen 13,2 Prozent Marktanteil.Direkt im Anschluss analysieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1 das Geschehen in der prominenten Wohngemeinschaft. Die Nachbesprechung punktet ebenfalls mit starken 11,3 Prozent Marktanteil (Zielgruppe 14-59 J.)."Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" rund um die Uhr auf Joyn"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBKurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter https://presse.sat1.de/promibigbrother.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.10.2024 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129email: kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5881085