centrotherm mit zufriedenstellendem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2024; Bestätigung der Gesamtjahresprognose



centrotherm mit zufriedenstellendem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2024; Bestätigung der Gesamtjahresprognose Blaubeuren, 08. Oktober 2024 - Der centrotherm-Konzern blickt auf ein zufriedenstellendes erstes Halbjahr 2024 zurück. In Summe konnten Neuaufträge in Höhe von 86,9 Mio. EUR (Vorjahr: 113,2 Mio. EUR) verbucht werden. Davon stammen mit 73,8 Mio. EUR 85 % der Aufträge aus der Halbleiterindustrie (Vorjahr: 106,2 Mio. EUR bzw. 94 %) und 14 %, entsprechend 12,5 Mio. EUR, aus der Photovoltaikindustrie (Vorjahr: 6,2 Mio. EUR bzw. 5 %). Zum 30. Juni 2024 belief sich der Auftragsbestand im Konzern auf 563,8 Mio. EUR (31. Dezember 2023: 539,1 Mio. EUR). Der Konzernumsatz lag im ersten Halbjahr 2024 bei 56,7 Mio. EUR nach 60,1 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Auf das internationale Geschäft entfiel ein Umsatzanteil von 81,4 % (Vorjahr: 90,9 %). Asien blieb dabei der größte Absatzmarkt mit einem Anteil von 57,9 % bzw. 32,8 Mio. EUR (Vorjahr: 85,2 % bzw. 51,2 Mio. EUR). Gleichzeitig hat die Umsatzbedeutung des Inlandsmarktes spürbar zugenommen bei einem Erlösanstieg von 5,5 Mio. EUR auf 10,6 Mio. EUR. Die Gesamtleistung des Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2024 deutlich von 74,1 Mio. EUR auf 142,6 Mio. EUR, da der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen um 85,8 Mio. EUR zunahm (Vorjahr: 13,8 Mio. EUR). Der Umsatzentwicklung folgend blieb das Konzern-EBITDA mit 3,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 5,0 Mio. EUR. Das Periodenergebnis summierte sich auf 1,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR). Aufgrund des zufriedenstellenden Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr 2024 entlang der eigenen Planungen bestätigt der Vorstand der centrotherm international AG seine Prognosen für das Gesamtjahr 2024. Erwartet werden für den Konzern eine Gesamtleistung von 200 Mio. EUR bis 300 Mio. EUR, ein erneut positives EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sowie ein Auftragseingang von 200 bis 300 Mio. EUR. Hinweis: Der Halbjahresfinanzbericht 2024 steht in deutscher Sprache auf unserer Website im

Der Halbjahresfinanzbericht 2024 steht in deutscher Sprache auf unserer Website im Bereich Investor Relations zum Download bereit. Die Vergleichszahlen des Vorjahres wurden gemäß IAS 8 angepasst. Weitere Informationen entnehmen Sie den Konzern-Notes.

Über centrotherm international AG

Thermische Produktionslösungen und Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von centrotherm. Seit über 70 Jahren entwickeln und realisieren wir Produktionskonzepte für einen stetig wachsenden internationalen Kundenkreis. Neben Wachstumsbranchen wie der Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie sowie der Photovoltaik finden unsere innovativen Lösungen auch in neuen Zukunftsfeldern wie der Faser- oder Batterieherstellung Anwendung. Als führender, global agierender Technologiekonzern arbeiten wir eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen. Wir verbessern bestehende Produktionskonzepte und setzen neue Trends. So generieren wir werthaltige Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Weltweit arbeiten über 650 Mitarbeiter an der Gestaltung der Zukunft - GREEN | SMART | EFFICIENT.

