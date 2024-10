Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Dienstag auf breiter Front nach. Zahlreiche Risikofaktoren sorgen dafür, dass Investoren sich zurückhalten. Die Mischung aus Inflationssorgen, sich verändernden Zinserwartungen und einer anhaltenden Unsicherheit im Nahen Osten hätten die Märkte fest im Griff, heisst es. Dies sorgt auch für steigende Ölpreise und höhere Renditen bei den US-Staatsanleihen. So kletterte die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ...

