Das Immobilienunternehmen Nuveen will Logistikimmobilien in Europa mit Photovoltaikanlagen ausrüsten. Für sieben solcher Projekte in Deutschland hat sie Sunrock beauftragt. Das Unternehmen Sunrock soll im Auftrag der niederländischen Nuveen Solardachanlagen auf sieben Logistikimmobilien in Deutschland realisieren. Wie die Partner mitteilten, ist Sunrock ein europäischer Entwickler von Photovoltaikanlagen für großflächige Dächer. Bei der Nuveen Real Estate handele es sich um einen internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...