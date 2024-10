Luxemburg/Frankfurt/Duisburg, 8 Oktober 2024 -

NowCM, weltweiter Technologieführer im Bereich der digitalen und automatisierten Anleiheemission, und die führende internationale Anwaltskanzlei White & Case haben kooperiert, um dem Markt von manuellen Commercial Papers (CP) mit dem NextGenCP für Unternehmen und andere CP-Emittenten eine neuartige Plattform mit integrierter Rechtsberatung zur Verfügung zu stellen. Die in Familienbesitz befindliche Investmentholding Franz Haniel & Cie. GmbH (Haniel) hat zusammen mit NowCM und White & Case bei der Umsetzung dieses Programms eine Vorreiterrolle übernommen.

Als langfristiger, zweckorientierter Investor hat Haniel das Ziel, Werte für Generationen zu schaffen. Unter der Leitung von Dr. Axel Gros, Treasurer von Haniel, und Birgit Sommer, Leiterin des Bereichs CP bei Haniel, unterstreicht die Etablierung des NextGenCP das Engagement von Haniel für die digitale Transformation und ist ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des CP-Marktes.

Die neue Struktur umfasst mehrere weitreichende Neuerungen in Technik und Recht:

Schnelles Einrichten : NowCM hat die Errichtung von NextGenCP auf der Grundlage der exzellenten juristischen Arbeit von White & Case automatisiert. Diese Innovation senkt die Kosten erheblich und ermöglicht die Errichtung von NextGenCP innerhalb weniger Tage statt des herkömmlichen, monatelangen Prozesses.





: NowCM hat die Errichtung von NextGenCP auf der Grundlage der exzellenten juristischen Arbeit von White & Case automatisiert. Diese Innovation senkt die Kosten erheblich und ermöglicht die Errichtung von NextGenCP innerhalb weniger Tage statt des herkömmlichen, monatelangen Prozesses. Möglichkeit für hohe Volumina : NextGenCP bietet Emittenten die Möglichkeit, Transaktionen ohne Volumenbeschränkung durchzuführen, z.B. strebt Haniel drei Transaktionen pro Woche an. Dies unterstützt die hochfrequente Emission, sogar mehrere Emissionen parallel, und bietet einen schlanken und effizienten Prozess für die Handhabung umfangreicher CP-Programme.





NextGenCP bietet Emittenten die Möglichkeit, Transaktionen ohne Volumenbeschränkung durchzuführen, z.B. strebt Haniel drei Transaktionen pro Woche an. Dies unterstützt die hochfrequente Emission, sogar mehrere Emissionen parallel, und bietet einen schlanken und effizienten Prozess für die Handhabung umfangreicher CP-Programme. Keine Arranger : Das NextGenCP-Konzept erfordert keine Arranger-Bank. Damit wird ein gängiges Problem der Marktstruktur behoben, bei dem Banken oft zögern, sich auf langwierige, aufwändige Prozesse mit geringen oder gar keinen Erträgen einzulassen. Stattdessen fungiert NowCM Luxembourg als reguliertes Unternehmen mit Unterstützung von White & Case als Arranger und ermöglicht so die Errichtung ohne eine Arranger-Bank. Dies ermöglicht es Emittenten und Banken, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig den Prozess zu vereinfachen.





: Das NextGenCP-Konzept erfordert keine Arranger-Bank. Damit wird ein gängiges Problem der Marktstruktur behoben, bei dem Banken oft zögern, sich auf langwierige, aufwändige Prozesse mit geringen oder gar keinen Erträgen einzulassen. Stattdessen fungiert NowCM Luxembourg als reguliertes Unternehmen mit Unterstützung von White & Case als Arranger und ermöglicht so die Errichtung ohne eine Arranger-Bank. Dies ermöglicht es Emittenten und Banken, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und gleichzeitig den Prozess zu vereinfachen. Multi-Dealer-Fähigkeit : Obwohl keine Arranger-Bank benötigt wird, funktioniert das NextGenCP wie ein herkömmliches CP-Programm, vermittelt durch Dealer-Banken. Es ermöglicht den Dealer-Banken, sich entweder an bestimmten Transaktionen oder auf Programmebene zu beteiligen, was Flexibilität bietet und gleichzeitig die Vorteile traditioneller Marktstrukturen bewahrt.





: Obwohl keine Arranger-Bank benötigt wird, funktioniert das NextGenCP wie ein herkömmliches CP-Programm, vermittelt durch Dealer-Banken. Es ermöglicht den Dealer-Banken, sich entweder an bestimmten Transaktionen oder auf Programmebene zu beteiligen, was Flexibilität bietet und gleichzeitig die Vorteile traditioneller Marktstrukturen bewahrt. Vollständig automatisiert : Der Betrieb von NextGenCP ist vollständig automatisiert, so dass Dealer-Banken ihre Handelsbestätigung einfach per E-Mail an NowCM senden können. Alle nachfolgenden Schritte, einschließlich von Ereignissen im Produktlebenszyklus wie Settlement und Rückzahlung, werden ohne menschliches Zutun ausgeführt, was den gesamten Prozess auf maximale Effizienz ausrichtet.





: Der Betrieb von NextGenCP ist vollständig automatisiert, so dass Dealer-Banken ihre Handelsbestätigung einfach per E-Mail an NowCM senden können. Alle nachfolgenden Schritte, einschließlich von Ereignissen im Produktlebenszyklus wie Settlement und Rückzahlung, werden ohne menschliches Zutun ausgeführt, was den gesamten Prozess auf maximale Effizienz ausrichtet. Berührungslos : Im Emissionsprozess müssen keine Dokumente verfasst oder versendet werden. Alles wird nahtlos über die cloudbasierte Plattform von NowCM abgewickelt. Wenn die Emittentin es wünscht, kann ein zusätzlicher Genehmigungsschritt vor der Emission implementiert werden, was die Flexibilität erhöht, ohne den Prozess zu verkomplizieren.





: Im Emissionsprozess müssen keine Dokumente verfasst oder versendet werden. Alles wird nahtlos über die cloudbasierte Plattform von NowCM abgewickelt. Wenn die Emittentin es wünscht, kann ein zusätzlicher Genehmigungsschritt vor der Emission implementiert werden, was die Flexibilität erhöht, ohne den Prozess zu verkomplizieren. Völlig digital : Das CP wird, wie alle Wertpapiere auf der NowCM-Plattform, durch einen vollständigen digitalen Zwilling (digital twin) in einem maschinenlesbaren und strukturierten Format dargestellt. Dieser digitale Zwilling enthält alle relevanten Informationen über das CP, dessen Produktlebenszyklus und andere Metadaten, die bisher nur in unstrukturierten Formaten wie PDFs und Word-Dokumenten verfügbar waren.





: Das CP wird, wie alle Wertpapiere auf der NowCM-Plattform, durch einen vollständigen digitalen Zwilling (digital twin) in einem maschinenlesbaren und strukturierten Format dargestellt. Dieser digitale Zwilling enthält alle relevanten Informationen über das CP, dessen Produktlebenszyklus und andere Metadaten, die bisher nur in unstrukturierten Formaten wie PDFs und Word-Dokumenten verfügbar waren. Goldene Quelle : Der strukturierte Daten- und Dokumenten-Speicher von NowCM dient als goldene Quelle für alle Daten im Zusammenhang mit dem CP und ermöglicht eine nahtlose Integration mit anderen Beteiligten und IT-Infrastruktur. Dies gewährleistet eine fehlerfreie Datenübertragung und unterstützt die digitale Emission, auch im Rahmen des deutschen Gesetzes über elektronische Wertpapiere, was die Effizienz und Compliance im Emissionsprozess weiter verbessert.





: Der strukturierte Daten- und Dokumenten-Speicher von NowCM dient als goldene Quelle für alle Daten im Zusammenhang mit dem CP und ermöglicht eine nahtlose Integration mit anderen Beteiligten und IT-Infrastruktur. Dies gewährleistet eine fehlerfreie Datenübertragung und unterstützt die digitale Emission, auch im Rahmen des deutschen Gesetzes über elektronische Wertpapiere, was die Effizienz und Compliance im Emissionsprozess weiter verbessert. KI-gestützt: Der von NowCM entwickelte Prozess umfasst die neueste KI-Technologie, die eine vollautomatische Echtzeitverarbeitung von Daten ermöglicht.





Der von NowCM entwickelte Prozess umfasst die neueste KI-Technologie, die eine vollautomatische Echtzeitverarbeitung von Daten ermöglicht. STEP-konform und EZB-fähig : Wie herkömmliche CP ist NextGenCP STEP-konform und folglich EZB-fähig und eignet sich somit als Sicherheit. Durch die Verwendung von NextGenCP sind die Emittenten nicht nur zukunftssicher, sondern stellen auch sicher, dass alle gemäß dem neuen "Single Collateral Management Rulebook for Europe" (SCoRE) der EZB erforderlichen Daten in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen.





: Wie herkömmliche CP ist NextGenCP STEP-konform und folglich EZB-fähig und eignet sich somit als Sicherheit. Durch die Verwendung von NextGenCP sind die Emittenten nicht nur zukunftssicher, sondern stellen auch sicher, dass alle gemäß dem neuen "Single Collateral Management Rulebook for Europe" (SCoRE) der EZB erforderlichen Daten in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stehen. CP Primärmarktplatz : NowCM betreibt den weltweit ersten und einzigen vollständig regulierten Primärmarktplatz. Das in Paris ansässige multilaterale Handelssystem (MTF), vergleichbar mit den Freiverkehrsegmenten der deutschen Börsen oder dem EuroMTF in Luxemburg, bietet die Möglichkeit, den einzigen verbleibenden manuellen Schritt in der Wertschöpfungskette zu digitalisieren. Statt per Telefon oder Chat zu verhandeln, können Emittenten und Dealer-Banken direkt über den NowCM MTF verhandeln und abschließen, was die Emission von CP auf einen Knopfdruck vereinfacht.





: NowCM betreibt den weltweit ersten und einzigen vollständig regulierten Primärmarktplatz. Das in Paris ansässige multilaterale Handelssystem (MTF), vergleichbar mit den Freiverkehrsegmenten der deutschen Börsen oder dem EuroMTF in Luxemburg, bietet die Möglichkeit, den einzigen verbleibenden manuellen Schritt in der Wertschöpfungskette zu digitalisieren. Statt per Telefon oder Chat zu verhandeln, können Emittenten und Dealer-Banken direkt über den NowCM MTF verhandeln und abschließen, was die Emission von CP auf einen Knopfdruck vereinfacht. Optional - Nutzung eines regulierten Emissionsvehikels: Für Emittenten, die die gesamte Wertschöpfungskette der CP-Emission vermeiden möchten, bietet NowCM die Nutzung seines vollständig regulierten Emissionsvehikels in Luxemburg an, bei dem NowCM den gesamten Emissionsprozess übernimmt.



Haniel ist die erste Emittentin, der NextGenCP nutzt, und hat seit dem kürzlichen Go-Live bereits mehrere zweistellige Millionenbeträge in verschiedenen Transaktionen über das Emissionsvehikel von NowCM unter dem Namen "Haniel enkelfaehig" abgewickelt.

Axel Gros, Treasurer von Haniel, erklärt: "Wir sind sehr zufrieden mit der Implementierung dieses hochmodernen CP-Programms. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Technologie von NowCM und der herausragenden juristischen Expertise von White & Case bietet NextGenCP einen Prozessablauf, der über den Straight-Through-Process (STP) hinausgeht und eine nahtlose Abwicklung von der Emission über die Abwicklung bis zur Rückzahlung gewährleistet und uns damit hilft, unseren Liquiditätsbedarf effizient zu steuern.

Karsten Woeckener, Deutschlandchef von White & Case und Leiter der DCM-Praxisgruppe, fügt hinzu: "Als globale Anwaltskanzlei, die die neueste Technologie unterstützt, haben wir uns sehr gefreut, dieses Projekt zu unterstützen und dabei zu helfen, den deutschen CP-Markt weiter zu öffnen. Wir hoffen, dass die Kombination aus unserer juristischen Expertise, Haniels unschätzbaren Erkenntnissen und der Technologie von NowCM zur Schaffung von NextGenCP viele Anhänger finden und ein neues Zeitalter der Finanzierung auf den Geldmärkten einläuten wird".

Robert Koller, Gründer und CEO von NowCM, sagt: "Wir freuen uns sehr, NextGenCP mit unseren außergewöhnlichen Partnern bei White & Case und der unglaublichen Unterstützung und Innovationsführerschaft von Haniel und, nicht zu vergessen, den vielen beteiligten Dealer-Banken ins Leben gerufen zu haben. Die Einfachheit der Nutzung von NextGenCP basiert auf mehr als einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung, einem Datenmodell mit Tausenden von Variablen und Geschäftsregeln, einer hochsicheren Cloud-Plattform und vor allem der Interaktion mit unseren Kunden, die unzählige Stunden und Ideen beigesteuert haben. Wir werden bald weitere Ankündigungen machen, um das Kapitalmarktgeschäft ins 21. Jahrhundert zu bringen."

Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Haniel, White & Case und NowCM setzt die Implementierung von NextGenCP neue Maßstäbe für digitale Innovationen in der Branche. Als erstes System seiner Art ist NextGenCP in der Lage, die Emission und das Management von Commercial Paper und Geldmärkten zu revolutionieren und den Weg für fortschrittlichere und effizientere Finanzierungsprozesse und Liquiditätsmanagement zu ebnen. NextGenCP ist auch für CP-Emittenten mit einem bestehenden Programm verfügbar, die ihre Emission in eine vollständig digitale Erfahrung umwandeln möchten.

Über Franz Haniel & Cie. GmbH

Die Franz Haniel & Cie. GmbH befindet sich zu 100 Prozent in Familienbesitz und ist seit ihrer Gründung im Jahr 1756 in Duisburg ansässig. Sie verwaltet ein Portfolio unabhängiger Unternehmen mit dem Ziel, als führender zweckorientierter Investor Werte für Generationen zu schaffen.

Dazu richten wir unser Portfolio strikt "enkelfähig" aus, das heißt: nach klaren Performance- und Nachhaltigkeitskriterien. Derzeit umfasst das Haniel-Portfolio zehn Beteiligungen: BauWatch, BekaertDeslee, CWS Cleanrooms, CWS Fire Safety, CWS Hygiene, CWS Workwear, Emma - The Sleep Company, KMK Kinderzimmer, ROVEMA und TAKKT. Darüber hinaus verwaltet Haniel eine Finanzbeteiligung an CECONOMY und Minderheitsbeteiligungen an wachstumsstarken Start-ups.

Im Jahr 2023 beschäftigte der Haniel-Konzern fast 22.000 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro.

Über White & Case

White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltskanzleien und an 44 Standorten in 30 Ländern in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt präsent. In Deutschland arbeiten rund 250 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg (www.whitecase.com).

Über NowCM

NowCM ist der führende Marktinfrastruktur- und Emissionsanbieter auf den primären Fremdkapitalmärkten. Es bietet eine beispiellose, hochsichere, cloud-basierte Datenplattform für die Erstellung, Verhandlung und Verwaltung von Schuldtiteln sowie eine durchgängige digitale Workflow-Plattform. Diese Tools ermöglichen allen Teilnehmern an den primären Anleihe- und CP-Märkten eine Zusammenarbeit in Echtzeit und fördern so ein offenes und kooperatives Umfeld. NowCM erleichtert den Zugang zu den Primärmärkten für Erstemittenten und seltene Emittenten durch sein Treasury-as-a-Service (TaaS) Vehikel. Dieses Vehikel wird von der CSSF in Luxemburg reguliert und arbeitet als "Finanzierungstochter" unter Verwendung standardisierter und dennoch flexibler Dokumentation und vollautomatisierter digitaler Arbeitsabläufe. Das 360-Grad-Dienstleistungsangebot von NowCM wird durch ein multilaterales Handelssystem (MTF) ergänzt, das NowCM besitzt und betreibt. Es ist der weltweit erste und einzige regulierte Primärmarktplatz, der der Aufsicht der ACPR und AMF in Frankreich unterliegt.

Verbinden Sie sich mit:

Franz Haniel & Cie. GmbH:

Website: www.haniel.de

LinkedIn: www.linkedin.com/company/franz-haniel-&-cie--gmbh

White & Case:

Website: www.whitecase.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/white-&-case

Medienkontakt:

Nils Repke

Senior Manager, Kommunikation - Deutschland

Telefon: +49 69 29994-1310

E-Mail: nils.repke@whitecase.com



NowCM:

Website: www.nowcm.eu

LinkedIn: www.linkedin.com/company/nowcm

X

Medienkontakt:

Kristina Kusmina

Beauftragter für Kommunikation und Marketing

Telefon: +351 93247 8202