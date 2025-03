Unterföhring (ots) -18. März 2025. Jeden Tag ein Festmahl! ProSieben dreht ab März 120 Folgen der täglichen Serie "Die Cooking Academy" in Köln und Umgebung. Joyn und ProSieben zeigen "Die Cooking Academy" im Frühjahr 2025. ITV STUDIOS produziert die erste tägliche ProSieben-Serie seit 18 Jahren.Die Zutaten:Simone Hanselmann (u.a. GZSZ, "Der Bergdoktor"), Lea Marlen Woitack (u.a. "Sturm der Liebe", "Rote Rosen", GZSZ), Mirco Wallraf (u.a. "Marienhof"), Brian Rosenkranz und Louis Jérôme Wagenbrenner kochen auf ProSieben. Lara Kimpel spielt die Hauptfigur Irini Dimitriou in der verführerischen Serie auf Schloss Haniel bei Köln.Die Würze:Freundschaft, Intrigen, Liebe, Konkurrenzkampf, Familienbande, Leistungsdruck, Leidenschaft und natürlich der Appetit auf mehr bestimmen den Alltag an der renommierten Cooking Academy Culinary Arts by Alexander Eichen an der deutsch-französischen Grenze.Das Menü:An der Cooking Academy Culinary Arts bilden Spitzenköche unter Hochdruck die Kochtalente für die Haute Cuisine von Morgen aus. Wer schafft es in den Koch-Olymp? Und was lässt man dafür hinter sich?Das Lokal:ProSieben und Joyn zeigen "Die Cooking Academy" im Frühjahr 2025 täglich.Der Chef:ProSieben Senderchef Hannes Hiller: "ProSieben steht nicht umsonst verlässlich für Überraschung. Eine tägliche Serie reizt mich schon lange. Aber nicht irgendeine Serie. Mit 'Die Cooking Academy' servieren wir den Joyn- und ProSieben-Zuschauerinnen und -Zuschauern eine Serie, die von der Story, Tonalität, Besetzung und Juicyness einfach ProSieben ist."Pressekontakt:Luisa Hollmann/Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Entertainemnt Content Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185/-1186email: luisa.hollmann@seven.onenathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1171email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5992961