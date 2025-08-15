Unterföhring (ots) -15. August 2025. Zwei Teams, die gegeneinander Wasser trinken. Und zwei saugstarke Südtiroler Bierfreunde. Holen sie live in SAT.1 und auf Joyn einen Weltrekord? Die Finanzdienstleister Thore und Lasse und Unternehmensberater Ha aus Kiel trinken gegen die "2 1/2 Musketiere" Philipp, Philipp und Jens Wasser - während eines Vorwärtssaltos. Die Südtiroler Freunde Hermann, Siegfried und Gerhard hingegen stapeln in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" live in SAT.1 und auf Joyn hoch. Die Show mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa kommt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Freitag, 29. August und Samstag, 30. August jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Das sind ihre RekordversucheThore (35) und Lasse Gauch (31) und Ha Wan Duc (33, alle Kiel) vs. Philipp Adams (17), Jens Glaser (21), Philipp Kausch (16, alle bei Lübeck): Strohhalm-SaltosFür ihren Beruf jonglieren die Brüder Thore und Lasse und ihr Freund Ha aus Kiel mit Zahlen. Für ihren Weltrekordversuch machen sie Saltos. Genau wie ihre Herausforderer, Parkourtrainer Jens und die Schüler Philipp und Philipp, die sich selbst die "2 1/2 Musketiere" nennen. Bei ihrem Rekordversuch geht es darum, während eines Vorwärtssaltos mit dem Strohhalm Wasser aus einem Behälter zu trinken. Welches Team in drei Minuten am meisten Wasser trinkt, hat gewonnen.Siegfried Unterpertinger (64), Hermann Lanthaler (61) und Gerhard Kohlgruber (69, alle aus Südtirol): Maßkrüge ansaugenDie Idee zu ihrem Rekordversuch kam den Südtiroler Freunden Siegfried und Hermann bei einem Fest: "Wir haben versucht, einen Krug ohne Hände anzuheben. Aus einem Krug wurden mehrere und so entstand die Idee, den Rekord zu machen." Um den Weltrekord zu schaffen, müssen sie in drei Minuten die meisten Maßkrüge mit dem Mund ansaugen und stapeln.Das ist "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde":Insgesamt werden in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.Ausführliche Interviews mit den Moderatoren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zur Show finden Sie unter www.presse.sat1.de."Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf JoynPressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6097479