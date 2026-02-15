München (ots) -Liebe oder Lüge? Wer erobert das Herz von Twenty4Tim? In seiner neuen Dating-Reality-Show "Twenty4Tim: Love Hunter" macht sich der Social-Media-Star ab Sonntag, 15. Februar, auf Joyn auf die Suche nach der großen Liebe. "'Love Hunter' ist für mich mehr als nur eine Show - es ist meine ganz persönliche Reise. Und vielleicht wartet am Ende ja wirklich mein Happy End", sagt der 25-Jährige hoffnungsvoll.Für dieses Abenteuer zieht Tim mit zwölf Singles in eine luxuriöse Villa in Thailand. Das Besondere: Sowohl Männer als auch Frauen kämpfen um sein Herz. Jeden Morgen wählt er drei "Targets" für ein romantisches Gruppendate aus und entscheidet anschließend, wer ihn bei einem intensiven Einzeldate näher kennenlernen darf. Doch nicht alle spielen mit offenen Karten: Einige sind nur wegen des Geldes dabei. Beim täglichen "Heart Locket Reveal" zeigt sich schließlich, wer echte Gefühle hatte - und wer nur gewinnen wollte. Findet Tim in Thailand seinen Partner fürs Leben?Twenty4Tim über die Zeit in der Villa: "Die Zeit war unglaublich intensiv. Zwölf ganz unterschiedliche Persönlichkeiten - Männer und Frauen - und jeder Einzelne hat etwas Besonderes mitgebracht. Das hat es mir alles andere als leicht gemacht. Ich konnte bei niemandem von Anfang an sagen: 'Das wird nichts.' Dafür war einfach jede Begegnung auf ihre eigene Art besonders.""Twenty4Tim: Love Hunter" wird produziert von i&u Studios."Twenty4Tim: Love Hunter" - ab 15. Februar, immer sonntags und mittwochs, wöchentlich neue Folgen kostenlos auf Joyn streamen und ab XX 25. Februar auf YouTube bei Twenty4TimPressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsemail: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesemail: isabelles.toennes@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6216998