Unterföhring (ots) -"Der heutige Tag war absolut historisch und bringt eine so große Veränderung für die Hunde in Rumänien", freut sich PETA-Funktionärin Jana Hoger am 5. März. Was ist passiert? Während der Dreharbeiten für die ProSieben- und Joyn-Dokumentation "Die Hunde-Mafia" (15. April, 20:15 Uhr) mit Tierschutz-Creator @Nathan.Goldblat erreichen das Team Video-Beweise, die den Behörden übergeben werden. Sie dokumentieren klare Verstöße gegen den Tierschutz in einer privaten Tiertötungsstation in Rumänien. Mitte Februar wird die Einrichtung durch die Nationale Veterinärbehörde (ANSVSA) geschlossen, mehr als 200 Tiere verlegt und Anzeige gegen den Betreiber erstattet. Seitdem gibt es in Rumänien Demonstrationen und eine öffentliche Diskussion über die Zukunft des Hundetötungssystems. In der Folge wurde nun Anfang März die größte private Tierstationen von der rumänischen Polizei gestürmt. "Behörden und Polizei durchsuchten die Tötungsstationen, sicherten Beweise und leiteten strafrechtliche Ermittlungen ein", so Jana Hoger. In dem Shelter waren etwa 800 Hunde untergebracht. Nathan Goldblat: "Das alles ist eine Kettenreaktion nach der Schließung der privatisierten Tötungsstation im Februar, die geschlossen wurde aufgrund unserer Recherchen und unserer Anzeige, die wir mit der Tierärztin Emma Stratulat im Rahmen der Doku eingereicht haben." Wie es dazu kam, zeigen ProSieben und Joyn in der Dokumentation "Die Hunde-Mafia" am Mittwoch, 15. April 2026. Produzent ist Film Five."Die Hunde-Mafia"- das Millionen-Geschäft mit dem TodUm das Problem der Straßenhunde einzudämmen, lässt Rumänien massenhaft Tiere einfangen, einsperren und alle töten, die nicht innerhalb von 14 Tagen adoptiert werden. Für das "Hundemanagement" kassieren die Betreiber der Auffang- und Tötungsstationen im Schnitt 200 Euro - für jedes gefangene Tier. Laut PETA-Schätzung wurden seit Beginn der 2000er mehr als 1,1 Millionen Hunde getötet. Tierschutz-Creator @Nathan.Goldblat will diese Praxis der Hundetötung beenden. In Rumänien deckt er das mafiöse System hinter den Tötungsstationen auf. Er sammelt Beweise für Verstöße gegen das Tierwohl, organisiert Hunderettungen mit namhaften Influencer:innen und spricht vor EU-Repräsentant:innen in Brüssel."Die Hunde-Mafia"- am Mittwoch, 15. April 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder streamen auf JoynPressekontakt:Frank Wolkenhauer, Hendrik Hübnerphone: +49 (0) 89 95 07 -1158, -1176email: frank.wolkenhauer@seven.one, hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 -1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6235839