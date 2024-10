FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.10.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 406 (407) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 730 (800) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 980 (1010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 800 (820) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 890 (850) P - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 560 (620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 1350 (1250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RENEW HOLDINGS TARGET TO 1305 (1235) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IOMART GROUP TARGET TO 85 (160) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALEON PRICE TARGET TO 375 (340) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16046 (15914) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 274 PENCE - 'SELL' - GOLDMAN STARTS BARCLAYS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 290 PENCE - RBC CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1000 (1400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 290 (295) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 147 (142) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 195 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 445 (410) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 90 (86) PENCE - 'NEUTRAL'



