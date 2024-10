Bei kaum einem anderen Unternehmen sind sich die Experten in den Analysehäusern so uneinig wie bei Deutsche Lufthansa. Zwischen dem optimistischsten und dem pessimististen Kursziel klafft eine Differenz von mehr als 100 Prozent. Die Diskrepanz ist wohl vor allem auf das Tempo der erwarteten Erholung der Lufthansa-Aktie zurückzuführen. Erst am gestrigen Montag äußerten sich zwei Analysten sehr optimistisch zu den Aussichten für die Lufthansa-Aktie (DER AKTIONÄR berichtete). Barclays-Analyst Andrew ...

Den vollständigen Artikel lesen ...