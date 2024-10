Die meistgehandelten Produkte: NVIDIA mit fünftem Zukauf in diesem Jahr!

Der DAX® eröffnete heute unter 19.000 Punkten im Minus. Die schwächelnde deutsche Konjuktur, anhaltende Konflikte im Nahen Osten und teilweise heftige Verluste in Asien am Morgen sorgen für schlechte Stimmung. Heute stehen vor allem Call-Optionsscheine auf NVIDIA hoch im Kurs. Der Tech-Riese hat das Startup OctoAI übernommen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von generativen KI-Lösungen. Dies ist bereits der fünfte Zukauf von NVIDIA in diesem Jahr. Durch die Einbindung der Technologien von OctoAi in NVIDIAS KI-Plattform könnte die Verbreitung generativer KI in Unternehmensanwendungen beschleunigt werden.

Die Aktie ist in den vergangenen drei Monaten um 2 Prozent gefallen und hat damit seine Strähne von sieben Quartalsgewinnen in Folge gebrochen. Trotz dessen sind Anleger und Analysten aufgrund den hohen KI-Investitionen optimistisch gestimmt. Auch Long-Faktor-Optionsscheine auf LVMH sind wieder gefragt. Der französische Luxusgüterkonzern hat kürzlich ein renommiertes Wochenmagazin erworben und möchte damit seine Präsenz in den Medien stärken. Auch wenn es für die Luxus-Aktie im vergangenen Jahr eher abwärts ging zeigen sie weiter Stärke und unterstreichen ihre Marktposition mit einer beachtlichen Marktkapitalisierung von rund 329 Milliarden Euro.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD9DXF 2,96 18957,00 Punkte 19235,19 Punkte 64,60 Open End DAX® Put HD186N 7,76 18957,00 Punkte 19725,55 Punkte 29,22 Open End DAX® Call HD6GFP 6,88 18958,00 Punkte 18293,37 Punkte 27,54 Open End DAX® Call HD8E9R 2,04 18958,00 Punkte 18786,54 Punkte 92,73 Open End Infineon Technologies AG Call HC18SG 0,46 299,925 EUR 25,56 EUR 6,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2024; 9:38 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD406U 32,84 127,775 USD 100,00 USD 3,55 19.03.2025 DAX® Call HD19JV 0,69 18911,72 Punkte 20500,00 Punkte 258,98 17.12.2024 DAX® Put HD04KA 1,60 18978,00 Punkte 17300,00 Punkte 119,99 17.12.2024 DAX® Put HD79DY 1,16 18978,00 Punkte 18700,00 Punkte 237,08 15.10.2024 DAX® Call HD1GLF 15,88 18911,72 Punkte 18100,00 Punkte 11,67 18.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2024; 9:47 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD6SGH 10,44 18954,00 Punkte 14330,96 Punkte 4 Open End LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Long HC3WX4 2,81 654,60 EUR 453,32 EUR 3 Open End DAX® Long HD1GPF 0,70 18954,00 Punkte 18343,19 Punkte 25 Open End NVIDIA Corp. Long HD6C0Y 2,75 127,775 USD 95,82 USD 4 Open End DAX® Long HC3TKM 7,58 18954,00 Punkte 17196,84 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.10.2024; 9:52 Uhr;

