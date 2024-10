Die Aktie von Borussia Dortmund startete stark in die neue Saison. Im Kurs machte sich viel Vorfreude bemerkbar, was mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt im ersten Spiel belohnt wurde. In der Champions League sorgten die Borussen kürzlich für ein wahres Fest, als Celtic Glasgow mit 7:1 vom Platz gefegt wurde. Doch in der Bundesliga zeigt sich aktuell sehr viel weniger Glanz.Anzeige:Dort musste Borussia Dortmund (DE0005493092) am vierten Spieltag eine 5:1-Pleite gegen den VfB Stuttgart verkraften und enttäuschte am vergangenen Wochenende gegen ...

