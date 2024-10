© Foto: Ted S. Warren/AP/dpa



Der britische Luftfahrtzulieferer Senior erlebte den größten Kurssturz seit 2020. Die Aktie fiel zeitweise um bis zu 18 Prozent - der tiefste Stand seit Anfang 2023.Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen etwa 25 Prozent an Wert verloren. Boeing und die größte Gewerkschaft der US-Westküste, International Association of Machinists and Aerospace Workers, setzen ihre Tarifverhandlungen fort. Am Dienstag soll es in die nächste Runde gehen. Die Gewerkschaft fordert eine 40-prozentige Lohnerhöhung über vier Jahre sowie die Wiedereinführung einer leistungsabhängigen Rente, die vor einem Jahrzehnt gestrichen wurde. Boeing hatte zuletzt eine Lohnerhöhung von 30 Prozent und die Rückkehr der …