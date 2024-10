© Foto: picture alliance / TT NYHETSBYRÅN | Jessica Gow/TT



Die Rallye bei China-Aktien hat am Dienstag ein jähes Ende gefunden, die Kurse brechen ein - auch bei BYD. Worauf sich Anleger jetzt einstellen müssen.Chinesischen Aktien gelang in den vergangenen Wochen eine aufsehenerregende Rallye. Die Kurse stiegen nach der Ankündigung umfangreicher Stimulusmaßnahmen durch die Zentralregierung so stark wie seit dem Ende der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Vom Run auf China-Aktien profitierte auch E-Fahrzeughersteller BYD, der sich zwischenzeitlich auf 320 Hongkong-Dollar (HKD) verteuerte und damit in Schlagdistanz zu seinem im Juni 2022 bei 333 HKD markierten Allzeithoch geriet. Auf welche Verluste müssen sich Anleger jetzt einstellen? Am Dienstagmorgen …