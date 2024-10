© Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa



Die neue Earnings-Season startet mit einer Enttäuschung. Die Umsätze bei Snack-Riese Pepsico bleiben hinter den Erwartungen zurück, weil die Nachfrage auf dem US-Markt schwächelt. Die Aktie notiert vorbörslich im Minus.Als eines der ersten US-Börsen-Schwergewichte hat der Getränke- und Snack-Konzern PepsiCo am Dienstag seine Bücher zum dritten Quartal geöffnet. Das Unternehmen musste seine Prognose für das Gesamtjahr senken, nachdem die Umsätze im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieben, trotz besserer Gewinne als von Analysten vorhergesagt. Die zurückhaltenden Konsumausgaben in Nordamerika und die Auswirkungen geopolitischer Spannungen in wichtigen internationalen Märkten …