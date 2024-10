DJ PTA-Adhoc: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Zwischenmitteilung / Ungeprüfte Zahlen zum 30.09.2024 / Änderung der Planzahlen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ettlingen (pta/08.10.2024/13:25) - Auch im 3. Quartal 2024 hält die Zurückhaltung unserer Kunden im Basisgeschäft an und eine Erholung im Geschäftsverlauf ist nach wie vor nicht zu verzeichnen. Zum 30.09.2024 liegen wir im Umsatz dank Sondererträgen, Kaufangeboten und Paketgeschäften bei ungeprüften 3,8 Mio. EUR (Vj. 3,1 Mio. EUR) im Plan. Mit ungeprüften rund -145 TEUR (Vj. -162 TEUR) liegen wir zum Stichtag unter unserer Ergebnisplanung und müssen diese vorsichtshalber auf ein Planergebnis von -250 TEUR anpassen.

Wie bereits mehrfach erwähnt ist die wesentliche Ursache für dieses negative Ergebnisentwicklung die permanente Kostenbelastung bedingt durch die juristische Abwehr der Angriffe der sog. "Reich-Gruppe". Im laufenden Geschäftsjahr sind zwar keine neuen Klagen der "Reich-Gruppe" eingegangen, doch die Bearbeitung der laufenden Verfahren schlägt alleine im 3. Quartal 2024 mit rd. 44 TEUR zu Buche. Im Jahr 2024 belaufen sich die kumulierten Rechts- und Beratungskosten auf eine Summe von 138 TEUR.

Zum Stichtag ergibt sich ein Ertrag aus saldierten Zu- und Abschreibungen des Handels- und des Anlagebuches von -48TEUR. (Vj. Zuschreibungen 1 TEUR).

Beteiligungen ab 100 TEUR je Position

Bei den Beständen sind die Positionen ab einem stichtagsbezogenen Wert von 100.000 EUR die Albis AG, die MPC AG sowie die United Internet AG. Die jeweiligen Bestände haben eine Höhe von max. 12,9 % des haftenden Eigenkapitals der VEH AG zum 31.12.2023.

Perspektiven

Aus heutiger Sicht müssen wir das Jahresplanziel im Ergebnis unter anderem aufgrund der oben erwähnten Rechtsberatungskosten auf -250 TEUR herabsetzen. Das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr belassen wir bei 4,0 - 5,0 Mio. EUR. Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unser Haus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2024 nicht erkennbar.

Klaus Helffenstein - Vorstand

(Ende)

Aussender: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Adresse: Am Hardtwald 7, 76275 Ettlingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus Helffenstein - Vorstand Tel.: +49 7243-900-01 E-Mail: info@valora.de Website: www.valora.de

ISIN(s): DE0007600108 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Stuttgart; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2024 07:25 ET (11:25 GMT)