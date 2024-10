Die Adidas-Aktie zeigt sich trotz leichter Kursschwankungen in beeindruckender Form. Insbesondere der anhaltende Erfolg der Samba-Sneaker-Reihe sorgt für Optimismus unter Anlegern und Analysten. Im vergangenen Monat verzeichnete das Papier einen Anstieg von über 10 Prozent, was die positive Stimmung am Markt widerspiegelt. Für das dritte Quartal 2024 erwarten Experten einen Umsatzsprung von 10 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro, was die starke Position des Unternehmens unterstreicht.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Trotz der aktuellen Erfolge warnen Branchenkenner vor einer möglichen Abschwächung des Samba-Hypes. Dennoch nutzt Adidas die Gelegenheit, um Marktanteile vom Konkurrenten Nike zu gewinnen, insbesondere auf dem europäischen Heimatmarkt. Mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie von 3,57 EUR für das Jahr 2024 und einer erwarteten Dividendenerhöhung auf 1,39 EUR zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich für die Zukunft. Die Veröffentlichung der Q3-Bilanz am 29. Oktober 2024 wird weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Sportartikelherstellers geben.

