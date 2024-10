Der insolvente Hersteller von Mikro-Wechselrichtern findet weder innerhalb noch außerhalb der Photovoltaik-Branche einen Investor. Das Entwicklerteam soll zum Teil in einem anderen Start-up unterkommen. Solarnative ist endgültig mit dem Versuch gescheitert, den nach eigenen Angaben "kleinsten und schnellsten Mikro-Wechselrichter der Welt" auf dem Markt zu etablieren. In einer Mitteilung an seine Geschäftspartner teilt das Unternehmen mit Sitz in Kriftel bei Frankfurt am Main mit, dass sein Geschäftsbetrieb "komplett eingestellt wird". Solarnative wurde 2019 von Julian Mattheis und Henk Oldenkamp ...

