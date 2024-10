Die Lanxess AG verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Dr. Hans-Joachim Müller, Mitglied des Aufsichtsrats, hat am 4. Oktober 2024 ein deutliches Kaufsignal gesetzt. In einer Reihe von Transaktionen erwarb er Aktien im Gesamtwert von knapp 64.000 Euro zu einem durchschnittlichen Kurs von 29,10 Euro. Diese Insider-Käufe könnten als Vertrauensbeweis in die Zukunft des Unternehmens interpretiert werden.

Potenzielle Trendwende in Sicht

Trotz eines aktuellen Kursrückgangs von 3,16 Prozent auf 28,17 Euro deuten mehrere Faktoren auf eine mögliche Trendwende hin. Experten sehen in der jüngsten Kursentwicklung Chancen für eine nachhaltige Erholung. Die Aktie des Spezialchemie-Konzerns könnte von einer verbesserten Marktlage und strategischen Unternehmensentscheidungen profitieren, was langfristig orientierte Anleger auf den Plan rufen könnte.

Anzeige

Lanxess-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lanxess-Analyse vom 8. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Lanxess-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lanxess-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lanxess: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...