Unterföhring (ots) -Klaas Heufer-Umlauf wird in seinem neuen Verbrauchermagazin ab dem 22. April 2025 immer dienstags, um 21:25 Uhr auf ProSieben "Experte für alles". Klaas testet, probiert aus und empfängt jede Woche prominente Gäste, die mit ihm gemeinsam den unterschiedlichsten Fragen des Alltags nachgehen. Immer im Fokus: der Nutzen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie werde ich erfolgreich? Was passiert, wenn man nur noch Pfannkuchen isst? Kann man mit Lava kochen?Um möglichst unvoreingenommen zu sein, erfährt Klaas erst zu Beginn seiner Sendung, welche Themen anstehen, was getestet wird und welche Fragestellungen beantwortet werden sollen. Wird er im Verlauf seiner Sendung tatsächlich "Experte für alles"?Klaas Heufer-Umlauf: "Ich habe mich meine komplette Karriere absichtlich von jedem Erkenntnisgewinn ferngehalten, um diese Reise nun ganz unverstellt gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern machen zu können."ProSieben-Chef Hannes Hiller: "Kein Scherz: ProSieben freut sich auf ein Verbrauchermagazin mit der Handschrift von Klaas und Florida Entertainment, bei dem mit Sicherheit auch viel gelacht wird. Dem kreativen Team gelingt es immer wieder etablierte Genres neu und spannend zu erzählen."Produziert wird "Experte für alles - Das Verbrauchermagazin" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Experte für alles - Das Verbrauchermagazin" ab 22. April 2025, immer dienstags, um 21:25 Uhr, auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Sendung: ExperteFürAlles