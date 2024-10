Nach der Top-Meldung vom Montag über starke Verkäufe (DER AKTIONÄR berichtete, zum Artikel geht es hier), greifen die Anleger auch am Dienstag bei Super Micro zu. Vorbörslich liegt die Aktie des Hardware-Herstellers mit fünf Prozent im Plus. So weit kann es für Super Micro, Depotwert des AKTIONÄR, jetzt gehen.Nach dem tiefen Fall von Super Micro infolge schwerer Anschuldigungen von Hindenburg Research wagen sich die Bullen aus der Deckung. Am Montag ging die Aktie mit einem Plus von 15,8 Prozent ...

