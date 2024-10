UFC-Kämpfer Michael Chandler schließt sich dem "Offiziellen UFC-Partner" Aires Tech an und wird Markenbotschafter für die Produkte des Unternehmens zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Chandler stärkt die Kampagne AiresAthletes und betont die Bedeutung des EMF-Schutzes für die Genesung und das allgemeine Wohlbefinden*

Chandler fördert die Markenbekanntheit und das Wachstum von Aires, indem er seine fast 3 Millionen Follower in den sozialen Medien einbindet und die Verbindung zu den 700 Millionen UFC-Fans weltweit vertieft

Die Partnerschaft umfasst NIL-Rechte, die Erstellung exklusiver Inhalte, die Zusammenarbeit in den sozialen Medien, Auftritte bei Veranstaltungen und PR

Toronto, ON - 8. Oktober 2024 - American Aires Inc. ("American Aires" oder "Aires Tech" oder "Aires" oder das "Unternehmen") (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF, ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, gab heute eine Partnerschaft mit dem dynamischen UFC-Leichtgewichts-Titelanwärter Michael Chandler bekannt. Chandler wird die EMF-Schutztechnologie des Unternehmens bewerben, die vor Strahlung durch drahtlose Technologien schützt und die Regeneration und das allgemeine Wohlbefinden verbessert.*



Chandler schließt sich dem kanadischen Basketballstar RJ Barrett von den Toronto Raptors, dem sechsmaligen NHL-All-Star John Tavares von den Toronto Maple Leafs, dem UFC-Fliegengewicht Maycee "The Future" Barber und der NFL-Legende Tiki Barber als Markenbotschafter von AiresAthletes an.



Globale Liga-Allianzen



Aires Tech leistet Pionierarbeit bei der Anwendung von EMF-neutralisierender Technologie auf sportliche Leistung und Regeneration. Spitzensportler haben die Vorteile der Lifetune-Produkte von Aires Tech erkannt, insbesondere im Hinblick auf ihre Rolle bei der Steigerung der physiologischen Leistung durch EMF-Modulation. Die Partnerschaft mit Michael Chandler wird die Markenbekanntheit und das Umsatzwachstum von Aires weiter fördern, indem die Verbindung zu den mehr als 700 Millionen UFC-Fans vertieft wird. Aires Tech hat auch globale Markenpartnerschaften mit der WWE und Canada Basketball geschlossen.



AiresAthletes-Kampagne



Die AiresAthletes-Kampagne des Unternehmens verbindet die Marke Aires in den Köpfen der Verbraucher mit Spitzenleistungen und Gesundheit. Chandler wird in Programmen und Inhalten auftreten, um Sportler und UFC-Fans anzusprechen und seine persönlichen Erfahrungen mit der Technologie von Aires hervorzuheben.



"Michaels ganzheitlicher Ansatz für Training und Erholung hat es ihm ermöglicht, einer der besten MMA-Kämpfer der Welt zu werden", sagte Josh Bruni, CEO von Aires Tech. "Er sucht nach jedem Vorteil und jeder Verbesserung, und die Technologie von Aires verschafft ihm im Octagon einen Vorteil, indem sie seine Leistung und sein allgemeines Wohlbefinden steigert."



"Ich bin immer auf der Suche nach einem Vorteil und treibe mich ständig über meine Grenzen hinaus", sagte Chandler. "Aires ist für mich zu einem wichtigen Teil dieses Prozesses geworden. Es geht nicht nur darum, wie hart ich trainiere, sondern auch darum, darauf zu achten, was ich meinem Körper zumute. Aires bietet diesen zusätzlichen Schutz und hilft mir, in Topform zu bleiben, besonders wenn ich mich auf UFC 309 im Garden vorbereite."



Im Rahmen der Vereinbarung erhält Aires Tech die Namens-, Bild- und Ähnlichkeitsrechte (NIL), die Produktion von Inhalten für das Marketing und die Werbung des Unternehmens in den nächsten 12 Monaten, Social-Media-Beiträge, die Chandlers fast 3 Millionen Social-Media-Follower direkt ansprechen, die Nutzung und Vorführung von Aires-Produkten sowie PR-Auftritte und PR im Namen der Marke.



Michael Chandler wird bei UFC 309 am 16. November im Madison Square Garden im Co-Main Event gegen Charles Oliveira antreten, wo Aires Tech ein einzigartiges Fan-Erlebnis ermöglichen wird.



Weitere Informationen über die Partnerschaft, die Kampagne AiresAthletes und die innovative EMF-Schutztechnologie von Aires finden Sie unter www.airestech.com.



*Hinweis: Basierend auf internen und von Experten geprüften Forschungsstudien und klinischen Versuchen des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.





Rechtliche Warnhinweise:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Finanzlage und Finanzkennzahlen, das jährliche Umsatzwachstum im Jahr 2024, das Umsatzwachstum aufgrund von Werbe- und Promotionsausgaben, Marketingpartnerschaften, die internationale Expansion, die Fähigkeit, in den USA ansässige Investoren anzuziehen, die Effizienz und Effektivität des Werbemodells des Unternehmens, die zukünftige Marktposition, das Wachstum, Innovationen, die globale Auswirkung, die Geschäftsstrategie, Erreichen eines universellen Markenbewusstseins und Markenentwicklung, Produktakzeptanz, Verwendung der Erlöse, Unternehmensvision, geplante Akquisitionen, strategische Partnerschaften, Joint Ventures, 2024 als unser bestes Jahr überhaupt, Fortsetzung unseres Umsatzwachstums, Beziehungen zu Sportlern, Prominenten und Künstlern, Größe und Wachstum des Verbrauchermarktes, der sich auf Wohlbefinden und EMF-Schutz konzentriert, strategische Allianzen und Kooperationen, Budgets, Kosten sowie Pläne und Ziele des Unternehmens oder seiner Mitarbeiter. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und beruhen auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "beabsichtigt", "zielt ab", "zielt darauf ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden". Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, der Branchenbedingungen, das Eintreten von Ereignissen höherer Gewalt, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerbsfaktoren und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen können in dieser Pressemitteilung sowie in den jährlichen und vierteljährlichen Managementberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden, erörtert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den Wertpapiergesetzen verlangt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer Person in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Stammaktien in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wir streben einen sicheren Hafen an.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77061Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77061&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA02377G2045Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18570383-ufc-kaempfer-michael-chandler-schliesst-offiziellen-ufc-partner-aires-tech-markenbotschafter-produkte-unternehmens-schutz-elektromagnetischer-strahlung