ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA38068N3067 Gold Reserve Inc. 08.10.2024 BMG4R86G1074 Gold Reserve Ltd. Bermuda 09.10.2024 Tausch 1:1

CA00430K8656 Acasti Pharma Inc. 08.10.2024 US00439U1043 Acasti Pharma Inc. Del 09.10.2024 Tausch 1:1

US8173232070 Sequans Communications S.A. 08.10.2024 US8173233060 Sequans Communications S.A. 09.10.2024 Tausch 2,5:1

BMG4233B1090 Hafnia Ltd. 08.10.2024 SGXZ53070850 Hafnia Ltd. 09.10.2024 Tausch 1:1

SGXZ25336314 Maxeon Solar Technologies Ltd. 08.10.2024 SGXZ57724486 Maxeon Solar Technologies Ltd. 09.10.2024 Tausch 100:1

