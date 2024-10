© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Die Aktien des Eckert & Ziegler-Spin-Off Pentixapharm verlieren am Dienstag deutlich und liegen nach den ersten Börsentagen bereits 25 Prozent im Minus.Die Aktie von Pentixapharm feierte am vergangenen Donnerstag ihr Debüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Es war die erste Biotech-IPO in Frankfurt seit dem Jahr 2016. Der erste Kurs lag bei 5,10 Euro, damit kamen die Würzburger auf eine Marktkapitalisierung von 126,5 Millionen Euro zum Handelsstart führte. Das Würzburger Biotech-Unternehmen entwickelt Radiopharmazeutika für die Diagnose und Therapie von Blutkrebs. Mit 3.9 Millionen platzierten Aktien erlöste das Unternehmen knapp 20 Millionen Euro - Geld das in das Wachstum …