Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete am Montag Verluste an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel sank der Kurs um 1,0 Prozent auf 15,81 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf über 2,1 Millionen Aktien. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich robust: Das 52-Wochen-Hoch vom April 2024 lag bei 17,01 Euro, während das Tief im Oktober 2023 bei 9,44 Euro markiert wurde. Dies verdeutlicht eine beachtliche Erholung des Aktienkurses in den letzten Monaten.

Analysten-Prognosen und Quartalsergebnisse

Experten sehen weiteres Potenzial für die Deutsche Bank-Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 19,55 Euro. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 2,40 Euro erwartet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 17,23 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal. Allerdings wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 Euro verbucht. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 23. Oktober präsentiert.

