Tel Aviv - Israel hat nach Angaben von Premierminister Benjamin Netanjahu die Nachfolger von Hassan Nasrallah an der Spitze der Hisbollah "ausgeschaltet". Das teilte er in einer Videobotschaft am Dienstagabend mit.



"Wir haben die Fähigkeiten der Hisbollah geschwächt; wir haben Tausende von Terroristen ausgeschaltet, darunter Nasrallah selbst, Nasrallahs Nachfolger und den Nachfolger des Nachfolgers", sagte Netanjahu. "Heute ist die Hisbollah so schwach wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr."



Er rief die Bürger des Libanons dazu auf, ihr Land von der Hisbollah "zurückzuholen". Wenn sie das nicht täten, werde die Hisbollah versuchen, "Israel von dicht besiedelten Gebieten aus auf Ihre Kosten zu bekämpfen", so der Ministerpräsident Israels. Es sei der Hisbollah "egal, ob der Libanon in einen größeren Krieg hineingezogen wird".



Netanjahu zog einen Vergleich zum Krieg im Gazastreifen. "Sie haben die Möglichkeit, den Libanon zu retten, bevor er in den Abgrund eines langen Krieges stürzt, der zu Zerstörung und Leid führen wird, wie wir es in Gaza sehen", behauptete er in der Videobotschaft in Richtung der libanesischen Bevölkerung.

