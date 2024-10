Die United Internet Aktie verzeichnete am Handelstag deutliche Verluste. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 3,3 Prozent auf 18,48 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 76.881 Stück. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie noch 14,72 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 15,76 Euro, das am 5. August 2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch von 25,06 Euro, markiert am 25. Januar 2024, ist derzeit 35,61 Prozent entfernt.

Prognosen und Finanzergebnisse

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,492 Euro je Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 30,67 Euro an. In den jüngsten Quartalszahlen verzeichnete United Internet einen Verlust von 0,73 Euro je Aktie, während der Umsatz um 3,48 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro stieg. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,919 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 12. November 2024 präsentiert.

