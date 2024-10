Die EON SE-Aktie verzeichnete am Freitag, den 19. Oktober 2024, einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs fiel um 0,23 Prozent auf 12,99 EUR. Trotz der jüngsten Kursschwankungen bleibt die langfristige Entwicklung des Energieriesen positiv. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie einen beachtlichen Zuwachs von 19,12 Prozent verbuchen, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Strategie des Unternehmens widerspiegelt.

Fokus auf erneuerbare Energien und Netzausbau

EON setzt weiterhin auf den Ausbau erneuerbarer Energien und die Modernisierung seiner Netzinfrastruktur. Diese Investitionen in zukunftsträchtige Bereiche könnten sich langfristig auszahlen. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 0,53 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 4,17 Prozent entspricht. Anleger sollten jedoch die aktuellen Herausforderungen [...]

