Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) blickt mit Sorge auf die aktuelle Phase des deutschen Parteiensystems. "Ich habe so ein bisschen manchmal Zahnschmerzen bei dem Gefühl, wie das wohl die nächsten zehn, 20 Jahre sein wird", sagte er zu "RTL Direkt Spezial".



"Wir werden ja keine Regierung mehr haben, wie wir sie in früheren Jahrzehnten gewohnt waren, eine Partei mit sehr vielen Stimmen und eine kleinere Partei", so Scholz am Dienstagabend bei RTL und ntv. "Es wird sehr viele Regierungen geben, die aus mehreren Parteien gebildet werden und da sind Kompromisse notwendig."



Über sich in der Funktion als Bundeskanzler sagte Scholz: "Die Kraft fehlt nicht, es ist allerdings schwer und wird auch schwer bleiben."

© 2024 dts Nachrichtenagentur