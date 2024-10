Kräftige Kursgewinne der Schwergewichte aus der US-Technologiebranche haben am Dienstag für Gewinne an der Wall Street gesorgt. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial hatte das Nachsehen und legte lediglich um 0,30 Prozent auf 42.081 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,97 Prozent auf 5.751 Punkte, der technologielastige Nasdaq 100 um 1,55 Prozent auf 20.108 Punkte.Es waren vor allem die sogenannten "Magnificent Seven", die für Schwung sorgten. Nvidia, Apple, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...