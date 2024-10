New York - Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 42.080 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.750 Punkten 1,0 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 20.108 Punkten 1,6 Prozent im Plus.



Nachdem im Nahost-Konflikt in den vergangenen Tagen keine neuen größeren Eskalationsschritte erkennbar waren, zeigen sich Anleger wieder etwas beruhigter. Der Ölpreis sank entsprechend stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 77,57 US-Dollar, das waren 336 Cent oder 4,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Zusätzliche Impulse gab es außerdem erneut von KI-Hoffnungsträger Nvidia. Der Chipdesigner zeigte sich äußerst zufrieden mit der Nachfrage nach dem Blackwell-Chip, der vor allem Anwendungen mit "Künstlicher Intelligenz" ermöglichen soll. Insbesondere die "Magnificent Seven" konnten am Tag der Nobelpreisentscheidung zugunsten von KI-Pionieren profitieren.



Unterdessen war die europäische Gemeinschaftswährung am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0978 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9109 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 2.623 US-Dollar gezahlt (-0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 76,82 Euro pro Gramm.

