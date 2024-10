Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang und notierte im XETRA-Handel bei 11,71 Euro, was einem Minus von 0,4 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial in dem Papier. Das durchschnittliche Kursziel wird derzeit bei 17,14 Euro angesiedelt, was einen möglichen Anstieg von über 46 Prozent bedeuten würde.

Finanzielle Entwicklung im Fokus

Im zweiten Quartal 2024 konnte TeamViewer einen Umsatzanstieg von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbuchen. Der Gesamtumsatz belief sich auf 164,12 Millionen Euro. Allerdings ging der Gewinn je Aktie von 0,20 Euro auf 0,16 Euro zurück. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 0,871 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. November 2024 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

